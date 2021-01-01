Содержание витамина C в мясе птицы (и субпродуктах)
Таблица содержания витамина C в продуктах из категории — мясо птицы (и субпродукты). На диаграмме показана процентная доля витамина C от суточной потребности, рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.
|№
|Количество
|Доля от суточной нормы на 100 г
|1
|Печень индейки тушёная
|22,6 мг
|25,1%
|2
|Печень гусиная сырая
|4,5 мг
|5,0%
|3
|Печень утиная сырая
|4,5 мг
|5,0%
|4
|Куриная печень жареная
|2,7 мг
|3,0%
|5
|Фазан приготовленный
|2,3 мг
|2,6%
|6
|Фуа-гра консервированное
|2,0 мг
|2,2%
|7
|Куриные сердца приготовленные
|1,8 мг
|2,0%
|8
|Гусь запечённый
|0,0 мг
|0,0%
|9
|Бедро индейки (филе) запечённое
|0,0 мг
|0,0%
|10
|Грудка индейки (филе) варёная
|0,0 мг
|0,0%
|11
|Индейка запечённая (мясо и кожа целой тушки)
|0,0 мг
|0,0%
|12
|Голень индейки запечённая (без кожи)
|0,0 мг
|0,0%
|13
|Куриная грудка запечённая (без кожи)
|0,0 мг
|0,0%
|14
|Курица жареная
|0,0 мг
|0,0%
|15
|Куриные ножки запечённые (мясо с кожей)
|0,0 мг
|0,0%
|16
|Страусиное мясо сырое, вырезка
|0,0 мг
|0,0%
|17
|Утка (мясо утиное) запечённая (мясо без кожи)
|0,0 мг
|0,0%