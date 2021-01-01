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Содержание витамина C в мясе птицы (и субпродуктах)

Таблица содержания витамина C в продуктах из категории — мясо птицы (и субпродукты). На диаграмме показана процентная доля витамина C от суточной потребности, рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.

Количество Доля от суточной нормы на 100 г
1
Печень индейки тушёная 		22,6 мг 25,1%
2
Печень гусиная сырая 		4,5 мг 5,0%
3
Печень утиная сырая 		4,5 мг 5,0%
4
Куриная печень жареная 		2,7 мг 3,0%
5
Фазан приготовленный 		2,3 мг 2,6%
6
Фуа-гра консервированное 		2,0 мг 2,2%
7
Куриные сердца приготовленные 		1,8 мг 2,0%
8
Гусь запечённый 		0,0 мг 0,0%
9
Бедро индейки (филе) запечённое 		0,0 мг 0,0%
10
Грудка индейки (филе) варёная 		0,0 мг 0,0%
11
Индейка запечённая (мясо и кожа целой тушки) 		0,0 мг 0,0%
12
Голень индейки запечённая (без кожи) 		0,0 мг 0,0%
13
Куриная грудка запечённая (без кожи) 		0,0 мг 0,0%
14
Курица жареная 		0,0 мг 0,0%
15
Куриные ножки запечённые (мясо с кожей) 		0,0 мг 0,0%
16
Страусиное мясо сырое, вырезка 		0,0 мг 0,0%
17
Утка (мясо утиное) запечённая (мясо без кожи) 		0,0 мг 0,0%
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